Ilfoglio.it - Una mutazione che parla: il gene NOVA1 e l’evoluzione del linguaggio umano

Leggi su Ilfoglio.it

Una singolapuò cambiare la storia di una specie? Nel caso di, unche regola il modo in cui sono processati gli RNA messaggeri nel nostro cervello, la risposta sembra essere sì. Gli scienziati stanno lentamente svelando il peso che una differenza minima, una solain una sequenza di lettere del DNA, ha avuto neldella nostra specie, distinguendola dai suoi cugini estinti, Neanderthal e Denisoviani. Quellapotrebbe aver contribuito a plasmare alcune delle nostre capacità più distintive, come il. Il punto di partenza di questa storia risale al 2021, quando un gruppo di ricercatori, guidato da Alysson Muotri dell’Università della California, decise di guardare al passato attraverso organoidi cerebrali, cioè dei “minicervelli” cresciuti in laboratorio a partire da cellule staminali.