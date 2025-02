Calciomercato.it - Una maledizione colpisce il Napoli di Conte: nuovo infortunio in difesa

Ancora un, ancora una volta un difensore, ancora una volta un terzino sinistro: il calciatore delalza bandiera biancaUnaildia pochi giorni dalla trasferta di Como:tra i titolari del prossimo incontro. Infatti, il mister dovrà fare a meno anche di Pasquale Mazzocchi, fermato da un affaticamento muscolare.Antonio, allenatore del(LaPresse) Calciomercato.itIl difensore napoletano era rientrato nel giro dei titolari dopo gli infortuni di Olivera e Spinazzola. Nelle ultime due gare di campionato è sceso in campo dal primo minuto, in un ruolo non propriamente suo, visto che è stato schierato sulla corsia di sinistra. La catena mancina delin questo momento è sollecitata da continui problemi. Infatti, oltre ai difensori, c’è persino l’serio di Neres, il quale resterà probabilmente fermo fino alla prossima sosta per gli impegni della Nazionale.