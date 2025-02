Lanazione.it - Una casa per "l’Artefice Viola". Lo spazio aperto alla creatività per sostenere la ricerca medica

Provare a cambiare in meglio il mondo, essere ricordata per qualcosa di bello: questo era il sogno, immenso, di. Appuntato a penna nelle pagine di un diario, che è diventato testimonianza di una vita tanto vissuta ma troppo breve. EBarghetti – diciotto anni per sempre, di anticonformismo, di coraggio e di bellezza, – quel sogno, così alto da sembrare irraggiungibile, continua a realizzarlo. Con la forza, ostinata, dell’amore. Più forte di un addio. Per amore sua madre, Simona Lippi, e sua sorella, Ginevra Barghetti, con quel diario tra le mani, a marzo scorso hanno fondato l’associazione ““, che attraverso l’arte, come forma di comunicazione globale , custodisce il ricordo e incoraggia a sognare. "Quando abbiamoil tesseramento erano passati tre mesi dmorte di– racconta la mamma, Simona – , e l’unica possibilità che avevamo per sopportare il dolore, di fronte al quale non c’è via di fuga, era costruirci intorno una speranza".