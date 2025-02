Quotidiano.net - Un viaggio di trent’anni tra storia, società città e architettura

Leggi su Quotidiano.net

didel nostro Paese attraverso l’che ne ha modificato skyline e ambienti urbani. Unin un recente passato tra innovazione, attenzione ambientale e creatività. Aspetto, quest’ultimo, che traccia ogni percorso di crescita, individuale e collettiva. C’è questo e molto di più nel volume ’Disegnare il cambiamento. 1994 – 2024. Untra, tecnologia e’ edito da Editoriale Giorgio Mondadori e curato da Will e Chora Media, in tutte le librerie dal 3 di febbraio scorso. "Lache vogliamo raccontarvi – scrive nella sua introduzione Mario Calabresi – comincia con un insegnamento fondamentale: i periodi di crisi sono anche quelli che permettono il cambiamento e l’innovazione. Quando crollano i vecchi paradigmi si apre spazio per fare cose diverse, ma per fare ciò sono necessarie due qualità: il coraggio e uno sguardo aperto e curioso".