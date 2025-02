Ilgiorno.it - Un tram che si chiama Indennizzo

Anche i pendolari urbani nel loro piccolo s’incazzano. Soprattutto se di periferia, come quelli del Basmetto, piccolo quartiere in zona Gratosoglio dove è stata lanciata una petizione per chiedere a Comune e Atm indennizzi a fronte dei ritardi die autobus. Un sistema sul modello Trenord, dove i bonus agli abbonati in caso di ritardi prolungati sono previsti nel contratto di servizio. “Se vale per i treni, perché non deve valere anche pera autobus?”, il senso della raccolta firme che solleva anche un’altra questione: il divario sempre più ampio nella Milano a due velocità. Da una parte i residenti delle zone centrali e alto-residenziali, con l’efficiente linea metropolitana sotto casa, dall’altra i dannati della periferia alle prese con servizi di superficie sempre meno affidabili.