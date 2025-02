Liberoquotidiano.it - Un santuario alpino sospeso nel tempo e nello spazio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nel cuore delle Alpi tirolesi, nascosto tra i pascoli incontaminati di Ehrwald, sorge eriro, un lodge di lusso che ridefinisce il concetto di ospitalità alpina. Accessibile esclusivamente tramite funivia per ridurre al minimo l'impatto ambientale, questo esclusivo hotel con sole nove suite si fonde con il paesaggio circostante, invitando gli ospiti a un'esperienza autentica e immersiva. eriro, infatti, è più di un semplice hotel: è una celebrazione della cultura montana, un ritorno all'essenziale, dove design, benessere e gastronomia si intrecciano con la tradizione e la natura. Dietro a questo ambizioso progetto ci sono gli albergatori Amelie e Dominik Posch, insieme a Christina e Martin Spielmann, che hanno dato vita a un luogo in cui il lusso non è ostentazione, ma armonia con l'ambiente.