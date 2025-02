Thesocialpost.it - Un robot aggredisce una donna durante una fiera tecnologica: fermato dalla sicurezza

Un incidente inquietante ha avuto luogo in Cinauna, quando unumanoide ha aggredito una, scatenando una serie di reazioni sui social. Il video, che ha rapidamente fatto il giro della rete, mostra l’androide mentre si avvicina alla folla, si sporge oltre una transenna e, improvvisamente, tira una testata a una. Dopo l’incidente, le guardie disono intervenute per rimuovere ilscena. Il video è diventato virale, suscitando preoccupazioni sull’affidabilità e ladi queste tecnologie.Il contesto dell’incidenteIlprotagonista dell’incidente è stato identificato come un “avatar AI agente umanoide“, probabilmente un modello “H1” prodottosocietà cinese Unitreeics. Questo androide era stato presentato al pubblicolo Spring Festival Gala, celebrato il 28 gennaio in occasione del Capodanno cinese.