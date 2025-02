Davidemaggio.it - Un Passo dal Cielo 8: ecco com’è finita

Si è conclusa su Rai 1 l’ottava stagione di Undal, la serie tv Rai ambientata tra i monti del Cadore. Ancora non si sa se la storia proseguirà in un nono capitolo ma, in base al finale andato in onda, sappiamo quali personaggi potrebbero tornare e quali no.a seguire quello che è accaduto.L’ultima puntata si è aperta con le ricerche di Manuela (Giusy Buscemi), scomparsa senze lasciare traccia. I suoi colleghi, capitanati dal fratello Vincenzo (Enrico Ianniello) la cercano ovunque e così anche Nathan (Marco Rossetti): la donna, che è stata aggredita, viene rinvenuta in fin di vita.Dal momento che Manuela, poco prima di sparire, aveva affrontato Stephen (Raz Degan), accusandolo di aver ucciso anni prima sua moglie, nonchè madre di Nathan, i sospetti si concentrano su di lui.