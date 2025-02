Iodonna.it - Un padre ex malavitoso e una figlia adolescente (Ginevra Francesconi) a caccia dei killer che hanno sterminato la loro famiglia

In onda questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 2, Il mio nome è vendetta è un revenge movie all’italiana con protagonista Alessandro Gassmann. Girato fra il Trentino Alto Adige e Milano, il film racconta la storia di un ex membro della ‘ndrangheta costretto a imbracciare di nuovo le armi per vendicare, insieme alla, la morte della moglie. Diretto dall’ex scenografo Cosimo Gomez, un action duro e serrato che però convince solo a metà. Alessandro Gassmann, look e stile di un sex symbol X Leggi anche › Intervista con Alessandro Gassmann, al cinema con Il Pataffio: “Non sono perfetto” Il mio nome è vendetta, la trama completa del film su Rai 2Sofia () è una tranquilla teenager che vive a Bolzano insieme ai genitori Santo (Alessandro Gassmann) e Ingrid (Sinja Dieks).