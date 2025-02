Quotidiano.net - Un nuovo coronavirus minaccia l'umanità: è trasmissibile all’uomo come il Covid-19

Roma, 21 febbraio 2025 - Unl', lo ha scoperto un team di scienziati e ricercatori cinesi nei pipistrelli. La notizia più preoccupante che èall'uomo, visto daè stato accertato dagli esperti di Pechino utilizza lo stesso recettore umano del virus che causa il-19. Il team che ha scoperto il, il Hku5-CoV-2, è guidato da una delle maggiori esperte in materia, la virologa Shi Zhengli, soprannominata 'batwoman' per la sua vasta ricerca suidei pipistrelli, presso il Guangzhou Laboratory insieme a ricercatori della Guangzhou Academy of Sciences, della Wuhan University e del Wuhan Institute of Virology. Il virus scoperto sarebbe undiscendente delHKU5, identificato per la prima volta in un pipistrello giapponese a Hong Kong, ed è parte di un sottogenere merbecovirus, che comprende anche il virus Mers-CoV che causa la Sindrome respiratoria mediorientale (Mers).