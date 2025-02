Ilfattoquotidiano.it - Un ministero per Cinema, audiovisivo e digitale? Pro e contro della proposta di Pupi Avati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il settore cine-italiano boccheggia, con parte significativa dei lavoratori che è a spasso, con i teatri di posa di Cinecittà non esattamente affollati, con una Rai da mesi senza Presidente ed in deficit di identità. eppure la Sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni continua imperterrita nel suo pervicace ottimismo. Anzi Borgonzoni addirittura accusa coloro che criticano la politica del governo in materia di cultura di essere dei menzogneri (i soliti “comunisti”?!), sostenendo che il loro “raccontare menzogne è danno al settore”. Intervenendo nell’Aula del Senato martedì pomeriggio 18 febbraio, nella replica del Governo durante la discussione sulverso “Decreto Cultura” (belle intenzioni, modeste risorse), ha sostenuto: “capisco lo spolitico, ma non raccontiamo menzogne.