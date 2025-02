Ilrestodelcarlino.it - Un concerto-spettacolo ricordando le estati sulla spiaggia riminese

Un evento speciale (e gratuito) in programma domenica alle 17 al teatro Galli: è ‘Mare mare mare’, omaggio allacome luogo e simbolo di accoglienza, innovazione, cultura. Il palcoscenico del Galli sarà trasformato in un luogo pieno di emozioni, grazie a un allestimento che unisce musicisti e dj-set mentre sullo sfondo, canzone dopo canzone, saranno proiettate ed elaborate immagini storiche recuperate dagli archivi fotografici della città. Ilè stato organizzato per i dieci anni di ’PiacereRimini’. Il concept dellosi ispira a un moderno jukebox attraverso il quale ogni canzone scelta – da Mare mare di Luca Carboni a Vamos a la playa dei Righeira – riporterà alla mente ricordi e momenti speciali vissuti. "Rimini – le parole del sindaco Jamil Sadegholvaad – ha saputo rinnovarsi, avvicinando il mare alla città e creando un’offerta turistica più ampia e attrattiva.