Tvplay.it - Ultim’ora Sinner, dopo la Wada c’è la decisione dell’ITIA: comunicato ufficiale

Jannikè stato costretto a fermarsi, maladellaè arrivato anche il.Jannikha ricevuto una comunicazione. In attesa della fine della squalifica pattuita con laper tre mesiil ‘caso Clostebol’, è arrivata perciò anche un’altra. Questa volta a pronunciarsi è stata l’ITIA.lac’è la(LaPresse) – Tvplay.itJannikalla fine ha deciso di arrivare a un compromesso con la, Agenzia Antidoping Mondiale, per il ‘caso Clostebol’. Il n.1 del mondo era già stato dichiarato innocente dall’ITIA, ma l’agenzia ha voluto presentare ricorso dal momento che il tennista è responsabile delle sue azioni e di quelle del suo team.In sostanza non c’è stata intenzionalità per il ‘contatto’ con il Clostebol però, secondo la, avrebbe dovuto vigilare sulle pomate utilizzate dal suo ormai ex fisioterapista.