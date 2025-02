Tvplay.it - Ultim’ora Inter, il club ha deciso: Sommer ko, spunta l’idea per il sostituto

L’senzasi ritrova con un bel rebus tra i pali. Dopo varie riflessioni, ilnerazzurro ha preso la sua decisione sul.L’infortunio che ha colpito Yannè una delle peggiori notizie che potevano capitare all’in questo momento. La squadra nerazzurra è ancora alla ricerca di quella sicurezza mostrata nella scorsa stagione, in particolare negli scontri diretti, e invece si ritrova ora con un’assenza pesante. Inzaghi dovrà fare a meno di un suo imprescindibile punto di riferimento per circa un mese, e ilsi è messo a pensare a una soluzione., ilhako,per il. (LaPresse) TvPlay.itLo svizzero non è solo un estremo difensore di grande affidabilità, ma anche un giocatore molto carismatico e influente tanto nello spogliatoio quanto in campo.