Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le novità sul futuro di Thiago Motta, i bianconeri possono tornare alla carica per Tonali

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dredazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 21 febbraio 2025– 20 febbraio 2025– 19 febbraio 2025– 18 febbraio 2025– 21 febbraio 2025(Gazzetta), isono pronti a fare sul serio! E spunta anche quella contropartita:Ore 08.30 – Ha davvero del clamoroso la notizia riportata questa mattina dGazzetta dello Sport secondo cui in vista della prossima estate il calciomercatopotrebbeper Sandro