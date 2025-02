Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 21-02-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco in studio tra oggi e domani si capirà come il papà sta leggendo la nuova terapia lo riferiscono fonti vaticane Si potrebbe vincere poi da questo una previsione dei giorni di ricovero al Gemelli per il papà la notte trascorsa bene questa mattina il papà si è alzato ho fatto colazione continua a ricevere i collaboratori più stretti e a svolgere un po' di lavoro passa il tempo e tra il letto e la poltrona e respira autonomamente le modalità dell'Angelo di non sono state ancora decise fatta per il direttore della sala stampa Matteo Bruni siamo sconcertati nel contattare che ancora una volta il potere esecutivo attacca un giudice per delegittimare Una tendenza siamo disorientati constatare che il Ministro della Giustizia auspica la riforma di una sentenza di cui non esiste altro che il dispositivo sono dichiarazioni gravi non costano le funzioni esercitate in aperta violazione del principio di separazione che minano la fiducia nelle istituzioni democratiche lo afferma la giunta della NM Con riferimento alle reazioni del governo la sentenza che ha condannato il Sottosegretario del marchio l'incontro tra ladimir Putin e Trump deve essere sostanziali Dipenderà dai progressi della corda ucraino lo afferma il segretario di stato americano Marco Rubio in un'intervista ripresa dalla TAC no Dimmi il diretti a pochi se non nessuno sostenitori nella cerchia ristretta presidente Trump il peggioramento di rapporti 32 rischia di indebolire la posizione di Kiev e nei colloqui di pace con la Russia scrive New York post sottolineando che una fonte vicina Trump suggerisce che la soluzione migliore per chi Per il mondo è che vada in Francia secondo indiscrezioni raccolte dei nepitelle non intende far saltare l'accordo con nonostante al posto di sci in Viber sia stato consegnato un altro corto l'obiettivo di Gerusalemme di non mettere a repentaglio la vita di 6 ostaggi viventi che dovrebbero essere rilasciati domani un funzionario di massa dichiarato che il corpo di Shiva è stato fatto a pezzi Ed è stato mescolato ad altri corpi sotto le macerie dopo una TAC agiremo con determinazione per riportare a casa c'eri e garantiremo che ammazza il prezzo pieno per questa crudele malvagia violazione dell'accordo ha fermato Netanyahu in una dichiarazione video non ti tratta avviato 4 istruttori nei confronti di Blade industria Italia Srl stellantis Spa Tesla Italy e Volkswagen group Italia per possibilità commerciali scorrette le istruttorie riguardano le informazioni fornite ai consumatori sulle autonomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici sulla perdita di capacità della batteria e sulle informazioni relative alle limitazioni di abilità della garanzia convenzionale Sulle batterie impossibili violazione del codice del consumo Noi ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto