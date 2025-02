Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 21-02-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il tribunale diha condannato 8 mesi del Mastro accusato di Rivelazione di Segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico cospito il PM aveva chiesto la soluzione scoppia l'ennesimo scontro tra governo il Sottosegretario alla giustizia e rimane al suo posto assicurata meloni Nordio si dice sconcertato e preme per le riforme la magistratura non applica la logica della sentenza politica e si difende l'associazione Nazionale magistrati io posizioni vanno all'attacco dell'esecutivo l'Unione Europea risponde a Trump sul Ucraina e vertici di Bruxelles andranno a Kiev il 24 febbraio nel terzo anniversario della guerra con la Russia e sottolineo zielinski è stato eletto legittimamente mentre Mosca non è una democrazia il presidente americano non sia debole con Putin chiede Macron il trenino definisce Intanto in accetta l'eventuale invio di truppe nato in Ucraina Calenda da oggi a domenica in visita a Kiev Israele accusa mazzo di aver consegnato il corpo di un'altra persona al posto della madre del piccolo vivas di aver ucciso due bimbi durante la prigionia nella striscia di Gaza Netanyahu ha intanto annunciato un'intensa operazione antiterrorismo in cisgiordania dopo che ieri alcuni attentati hanno preso di mira diversi in bus a Tel Aviv oggi al vertice dei leader di 5 paesi arabi sul piano di Trump per il Medio Oriente Trump insiste sul fatto che gli Stati Uniti devono riprendere il controllo del Canale di Panama non lo lasceremo la Cina afferma il presidente americano torna anche sulla missione della Groenlandia ci occuperemo anche di quello i media americani affermano intanto che Trump si prepara eliminare il servizio postale americano e ad assorbire l'agenzia indipendente della sua situazione è più di cinquantamila persone potrebbero essere licenziate oggi a Dipartimento della Difesa americano un sedicenne stato accoltellato ieri sera fuori da un centro commerciale a Milano l'aggressione che sarà la commessa scopo di rapina da un gruppo di giovani forse di origini nord-africane la vittima Versa in condizioni gravi ma non in pericolo di vita la bimba dove era nata in casa dal Pitbull l'appartamento sarebbe stato ripulito dal sangue dice legale del padre della vittima indagato per omicidio colposo grazie a una doppietta di dybalabatte 32 rimonta il porto all'Olimpico nel ritorno dei play-off si qualifica agli ottavi di Europa League dopo l'una 1 della andata oggi sorteggi anche della Champions stasera riparte intanto la serie A con l'anticipo lecce-udinese 20:45 per il tennis berrettini Caponi Quartiere degli Ottavi di Rio ed è tutto buon proseguimento di ascolto https://storage.