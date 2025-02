Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 21-02-2025 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la sfilata dei corpi e l'esposizione delle barre degli Ortaggi italiani deceduti non sono piaciute alla comunità internazionale così draele amato sono tornati a un duro confronto verbale è sempre rimanendo all'estero la la situazione non migliora perché l'amministrazione Trump ha consegnato all'ucraina una botta si migliorata di un accordo sui minerali dopo la vecchia respinto la proposta iniziale l'ha riferito Axios citando fonti statunitensi e ucraine e diversi collaboratori diretti stanno sollecitando la firma della proposta aggiornata Per evitare ulteriori riscontri con Trump che si è detto insoddisfatto dei rifiuti iniziale del libro ucraino e per continuare ad alimentare il sostegno statunitense a Kiev torniamo in Italia un ragazzo Gianni è stato accoltellato a Milano in via Pasolini fuori dal centro commerciale Merlata Bloom alla periferia nord ovest di Milano poco prima delle 21 Stando ai primi accertamenti della polizia intervenuta sul posto il giovane sarebbe aggredito da un gruppo di circa 5 uomini forti di origine nordafricana i quali hanno sferrato fendenti alla testa la schiena una mano per portargli via il cellulare è un monopattino le condizioni cliniche del Santo Padre sono in lieve miglioramento e apiretico i parametri emodinamici continua a essere stabili ha ricevuto l'Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività la così la sala stampa Vaticana a me la serata di ieri a 7 giorni dal ricovero presso il Policlinico Gemelli in particolare a parte lieve miglioramento ciò che sono importante riguarda la stabilità dei per dinamici perché significa che quella legge bene la terapia In altre parole il cuore del pontefice non sta subendo alcuna variazione causata dalle Cure quindi il papà reagisce bene sia alle cure spia nel Lotto infezione polmonare tuttora in corso che comunque sarebbe in uno stadio di focolai non estesi oppure aspettare qualche giorno per vedere se c'è un miglioramento sostanziale su diversi parametri Anche perché la terapia può dare risultati ad alcuni giorni di distanza andiamo a chiudere con lo sport Europa League lavince 3 a 2 con il porto è fatto gli ottavi di finale doppietta di dybala prestazione convincente con Il fantasista argentino in grande spolvero i giallorossi Vanno sotto di un gol ma non si fanno intimidire immediata la reazione trascinato da un Olimpico completamente sold out ed è tutto vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di Ascolta https://storage.