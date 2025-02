Ultimatum Thiago Motta | l’esonero ora è possibile

Leggi su Sportface.it

Per, dopo l’eliminazione dalla Champions, il posto non è più sicuro: esonero, ha solo una strada per salvarsiUn nuovo progetto ha bisogno di tempo, ma di tempo dalle parti della Continassa non ce n’è poi tanto. La Juventus si ritrova a febbraio fuori dalla Champions e lontana dal primo posto in classifica: non erano certo queste le ambizioni della società bianconera quest’estate dopo un mercato da quasi duecento milioni.ora è(Screen Youtube Sky) – Sportface.itIl club continua a ribadire la fiducia in, ma è chiaro che rispetto a qualche mese fa qualcosa è cambiato. È cambiato perché l’allenatore ha continuato a fare gli stessi errori e, almeno pubblicamente, a difendere anche ciò che non è difendibile. Lo ha fatto anche dopo la sconfitta con il Psv Eindhoven, costata l’eliminazione dalla Champions: un obiettivo fallito, un ko che può pesare come un macigno anche sul futuro del tecnico.