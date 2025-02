Lopinionista.it - “Ultima Fermata”, con Tom Waits un viaggio nel cuore della povertà americana

ROMA – “”, in onda martedì 25 febbraio alle 23.10 su Rai3, è un’immersione tra gli “ultimi”terra: i cittadini statunitensi senza fissa dimora, vittime di un sistema privo di reti di protezione, costretti a vivere in condizioni di marginalità estrema. Ad accompagnare le loro storie, la voce inconfondibile di Tom, che torna a suonare dopo anni di assenza dai palcoscenici, in esclusiva per Il Fattore Umano. Con le poesie tratte da Seeds on Hard Ground, il musicista fa da contrappunto al paesaggio di volti e situazioni raccontate nel documentario.Tra il 2023 e il 2024, il numero delle persone senza fissa dimora negli Stati Uniti è aumentato di oltre il 18 per cento, superando le 800 mila unità. Nella società più ricca del mondo, centinaia di migliaia di persone vengono nascoste, rimosse e criminalizzate.