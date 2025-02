Liberoquotidiano.it - Ucraina, Zelensky: "Incontro con Kellogg ci ridà speranza"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il presidente ucraino ha incontrato a Kiev il rappresentante speciale del presidente degli Stati Uniti per l'e la Russia, Keith. Per volontà Usa, è stata annullata la conferenza stampa al termine. Ma su Xlo ha comunque definito "unproduttivo che restituisce la". Un faccia a faccia in un momento delicato non solo dopo l'fra Usa e Russia a Riad, ma anche dopo che Trump ha definitoun "dittatore senza elezioni". L'Europa ribadisce il sostegno a Kiev, lunedì nella capitalesono attesi la presidente della Commissione Ue von der Leyen e quello del Consiglio europeo Costa. Intanto, gli Stati Uniti si rifiutano di essere co-autori di due di risoluzioni dell'Onu e del G7 in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa dell', che sostengono l'integrità territoriale del Paese e condannano l'aggressione di Mosca.