Ucraina-Russia Trump | Zelensky non ha carte in mano conta nei negoziati

Donaldha dichiarato che non ritiene fondamentale la partecipazione del presidente ucraino Volodymyraiper porre fine al conflitto tra. “Non credo che la sua presenza sia cruciale durante questi incontri”, ha dettoin un’intervista a Fox News. “È lì da tre anni e non ha fatto altro che rendere difficile trovare un accordo”, ha aggiunto, reiterando le sue opinioni già espresse dopo il vertice tra le delegazioni di Stati Uniti ea Riad, in Arabia Saudita, all’inizio della settimana.ha continuato affermando che l’“non ha alcuna leva” e ha sottolineato di aver avuto “ottimi colloqui con Putin”, ma “non con l’”, definendo il loro atteggiamento come un gioco duro, senza però concedere alcun margine divra. “Non permetteremo che questo vada avanti”, ha concluso.