Ucraina | Putin annuncerà vittoria della Russia il 24 febbraio

Laintende annunciare lasulla guerra il 242025, nel terzo anniversario dell’invasione. L’intelligenceha diffuso questa informazione, riportata dal Kyiv Independent.Leggi anche: Trump attacca, l’Unione Europea si schiera con Zelensky: “Lui democratico,no”Mosca starebbe preparando la sua propaganda per proclamare la fine del conflitto contro l’e la Nato. Secondo l’intelligence, il Cremlino mira a destabilizzare il paese e a minare la fiducia negli alleati occidentali.“tradita dall’Occidente”I servizi segreti russi vogliono diffondere l’idea che l’Occidente ha abbandonato Kiev. La propaganda continua a mettere in dubbio la legittimità di Zelensky e a parlare di corruzione tra i funzionari ucraini.Mosca potrebbe sfruttare i colloqui con gli Stati Uniti in Arabia Saudita per cercare di imporre le proprie condizioni di pace.