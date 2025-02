Sbircialanotizia.it - Ucraina, media Usa: “Ipotesi esilio Zelensky in Francia”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lo scrive il New York Post citando fonti vicine al presidente americano Donald Trump. In corso con Usa colloqui su terre rare. Il presidente ucraino Volodymyr ”ha sempre meno sostenitori alla Casa Bianca, se non addirittura nessuno” e secondo la ”cerchia ristretta di Trump” dovrebbe lasciare il suo Paese e ”trasferirsi inin”. Anche . L'articoloUsa: “in” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.