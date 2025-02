Quotidiano.net - Ucraina L’Ue sfida Trump

Ci saranno molti leader europei, non Giorgia Meloni (che dice "l’Italia lavora per la pace con Usa e partner europei occidentali") e neppure Emmanuel Macron (che volerà a Washington "per dire adi non essere debole con Putin"). Lunedì 24 febbraio, terzo anniversario dell’aggressione russa all’, il presidente del Consiglio europeo e la commissaria Ursula von der Leyen saranno a Kiev "per riaffermare il nostro sostegno all’eroico popolo ucraino e al presidente eletto democraticamente Volodymyr Zelensky". Perché "l’è una democrazia, la Russia di Putin no", scandisce il portavoce dell’Unione Stefan de Keersmaecker. In queste ore di feroci attacchi di Donalde del suo staff all’e a Zelensky, la distanza tra Europa e Stati Uniti appare più che oceanica.si oppone alla definizione della Russia come Paese "aggressore" in una dichiarazione del G7 e in una bozza di risoluzione Onu.