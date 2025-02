Tpi.it - Ucraina, la Cina sostiene gli “sforzi” di Trump verso la Russia: “Si sta aprendo una finestra per la pace”

Leggi su Tpi.it

Latutti glivolti alla” in, “compreso l’accordo raggiunto tra Stati Uniti e”, promosso dal presidente Donald. L’apertura di Pechino alle mosse Usa è arrivata ieri da parte del ministro degli Esteri cinese Wang Yi che nell’ambito di un vertice ministeriale del G20 ospitato a Johannesburg, in Sudafrica, ha incontrato il suo omologo russo Sergej Lavrov. “Si staunaper la” in, ha dichiarato il capo della diplomazia cinese a margine del vertice con il ministro degli Esteri russo. Pechino, ha aggiunto Wang, “tutti glidedicati alla, compreso il recente accordo raggiunto tra Stati Uniti e”.Al centro dell’incontro, secondo quanto riferito in una nota diramata ieri dal ministero degli Esteri di Mosca, c’erano la guerra in, le relazioni con gli Stati Uniti e la crescente cooperazione bilaterale.