Quotidiano.net - Ucraina, i visori per controllare i droni esplodono in faccia ai russi: gli 007 di Kiev hanno imparato la lezione dal Mossad

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 febbraio 2025 - Prendendo ispirazione dalanche l'Hur ucraino ha nascosto piccoli esplosivi neiche i soldatiutilizzano perin prima persona i. Il fatto era stato denunciato dalla Tass e oggi anche i servizi diconfermano il piano di sabotaggio. Come ilcontro Hezbollah Il piano di Israele fece scalpore, e forse fu il primo caso del genere: gli agenti israeliani erano riusciti a sabotare i cerca persone dei miliziani di Hezbollah, facendoli sovraccaricare ed esplodere nello stesso momento, provocando così qualche decesso ma tantissimi feriti. Uno scacco che aveva lasciato il partito di Dio quasi senza effettivi e comandanti. #a Intercepts explosive-Laden AR Goggles Meant for Frontline Troops Saboteurs modified Skyzone Cobra FPV goggles by embedding 10–15 grams of plastic explosives near the temple area, wired to the power button.