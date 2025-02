Lettera43.it - Ucraina, emissari russi e statunitensi hanno tenuto colloqui segreti in Svizzera per mesi

Prima dell’incontro andato in scena a Riad il 18 febbraio,per, che si sono svolti in. Lo riporta la Reuters, precisando che agli incontripreso parte figure con esperienza diplomatica e in materia di sicurezza, ma non funzionari governativi. Non è chiaro quando isono iniziati, né se in alcune occasioni abbiano visto o meno la presenza diucraini.LEGGI ANCHE: Negoziati per la pace in, quanto può continuare a tirare la corda Putin?La bandiera rossocrociata della(Getty Images).Alcuni incontri sono avvenuti durante il periodo di transizione tra la vittoria e l’insediamento di TrumpAd ogni modo, scrive la Reuters, è certo che alcuni incontriavuto luogo durante il periodo di transizione tra la vittoria elettorale di Donald Trump e il suo insediamento.