Quotidiano.net - Ucraina, dagli Usa nuove bordate a Zelensky. Musk: “Si nutre dei cadaveri dei soldati”

Roma, 21 febbraio 2025 – L'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump "deve essere sostanziale e dipenderà dai progressi dell'accordo ucraino", afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un'intervista ripresa dalla Tass. "Volodymyrha pochi, se non nessuno, sostenitori nella cerchia ristretta del presidente Trump, e il peggioramento dei rapporti tra i due rischia di indebolire la posizione di Kiev nei colloqui di pace con la Russia", scrive il New York Post sottolineando che "una fonte vicina a Trump suggerisce che la soluzione migliore pere per il mondo è che vada in Francia". Earrivano da Elon, che ha avuto parole durissime controe la sua "macchina di corruzione" che – afferma – campa sulla pelle deimorti in guerra. Intanto Kiev e Washington "continuano" i negoziati sui minerali strategici ucraini, afferma una fonteall'Afp.