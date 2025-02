Quotidiano.net - Ucraina: Cina, 'si sta aprendo una finestra per la pace'

Leggi su Quotidiano.net

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto ai suoi omologhi del G20 che si stauna "per la" per la crisi, pochi giorni dopo l'incontro dei principali diplomatici statunitensi e russi in Arabia Saudita.