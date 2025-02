Oasport.it - UAE Tour 2025, tappa di oggi (21 febbraio): orari, percorso, tv. Jonathan Milan cerca un incredibile tris

Dopo la seconda vittoria di(Lidl-Trek) nella quartadell’UAE, il velocista italiano cercherà nuovamente di battere la concorrenza e di ottenere la terza vittoria su cinque tappe disputate. Andiamo ad analizzare da vicino la quintacon, programma e favoriti.QUINTAUAELa quintanon presenta particolari difficoltà. I corridori percorreranno 160 chilometri pianeggianti e molto probabilmente la frazione si concluderà con la volata finale. Il gruppo, tuttavia, per lasciare spazio sul finale al duello tra i principali velocisti, dovrà essere in grado di annullare tutti i tentativi di fuga.CALENDARIO UAEVenerdì 21– QuintaDubai American University-Hamdan Bin Mohammed Smart University (160 km)Partenza: 9:55Arrivo: ore 13:30 circaUAE: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMINGDiretta tv: Eurosport 2 dalle 11:50Diretta streaming: Discovery+Diretta live testuale: OA SportFAVORITIIl favorito di giornata è sicuramente(Lidl-Trek), vincitore della prima e della quartadi questo UAE