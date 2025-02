Iodonna.it - Tutto respira, non siamo soli nell'universo...

Il mondo, a giudicare dai 4 libri da leggere della settimana, non è solo quello che appare: è molto di più. È un organismo vivo dove, ma propriovive. Vivono gli alberi, vivono le pittime e gli allocchi della Lapponia. Vive il nostro stesso.Sono letture affascinanti quelle selezionate perché ci fanno capire fondamentalmente una cosa: l’uomo non è il padrone assoluto della Terra, l’uomo ne è solo parte. La Terra e le sue creature si sono infatti coevolute per miliardi di anni trasformando un ammasso di roccia orbitante in un’oasi cosmica, un pianeta che, metabolizza e regola il suo clima.E, nonostante sia ormai acquisito dalla scienza che i sensi non sono solo cinque come sosteneva Aristotele, ma molti di più, noi umani continuiamo a «pensarci» in quel modo e, così facendo, perdiamo infinite sfumature di noi stessi.