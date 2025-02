Tutti tutti quanti hanno visto E il Grande Fratello… Shaila spietata con Helena

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo la conclusione dell’ultima puntata delFratello,Prestes ha avuto un duro scontro con Zeudi Di Palma. Durante la diretta, la modella brasiliana ha assistito all’ennesima clip in cui l’ex Miss Italia metteva in dubbio la sincerità della sua relazione con Javier Martinez, insinuando che la coppia stesse insieme per “strategia e se*so”.Questo ha provocato la reazione furiosa di, che ha accusato Zeudi di essere una “falsona” interessata solo a raccogliere consensi dal fandom Zelena. Il momento di tensione si è acuito quando Zeudi ha offerto un piatto di lasagne alla Prestes, gesto che ha ulteriormente irritato la modella brasiliana, al punto da minacciare di abbandonare il reality.Leggi anche: “Livisti insieme, da soli.”.Fratello, Iago e Stefania in Tugurio e il pubblico sognaGF,smontaGatta, storica rivale diPrestes e sostenitrice di Zeudi Di Palma, ha assistito all’intera scena senza nascondere il proprio pensiero.