Tpi.it - Tutti gli uomini di Elon Musk alla Casa bianca

Leggi su Tpi.it

Edward Coristine ha soltanto 19 anni ma è già un “consulente esperto” del dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Luke Farritor ne ha 23 e, pur avendo abbandonato gli studi, risulta tra i dipendenti del Bureau of Diplomatic Technology dello stesso dipartimento. Akash Bobba invece ha 21 anni ed è ancora uno studente universitario, eppure figura tra gli “esperti” dell’Office of Personnel Management, che gestisce il personale delle agenzie federali.e tre possiedono un indirizzo e-mail ufficiale e un’autorizzazione di livello A presso la General Services Administration, che garantisce loro l’accesso agli spazi fisici e ai sistemi informatici dell’amministrazione americana. Com’è possibile? I tre giovanissimi sono solo alcuni della trentina di collaboratori del nuovo Department of Government Efficiency (Doge) affidato da Donald Trump a