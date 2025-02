Iltempo.it - Turista attaccato con un coltello vicino al memoriale dell'Olocausto

È unspagnolo l'uomo che è stato gravemente ferito in un attacco conche si è verificato intorno alle 18 a Berlino nel quartiere Mitte, tra l'ambasciata degli Stati Uniti e il. In serata la polizia ha fatto sapere di aver arrestato il presunto aggressore. Stando a quanto riporta la Bild, il portavocea polizia Florian Nath, ha fatto sapere quando l'aggressore era ancora in fuga che l'arma del delitto non era ancora "stata trovata". Tagesspiegel, invece, parla di unpieghevole che sarebbe stato trovato sulla scena del crimine. L'attacco, ha aggiunto il giornale tedesco, sarebbe avvenuto nella parte settentrionale del, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti si trova sul lato opposto.