Ilfattoquotidiano.it - Turchia, i curdi cercano l’unione per trovare la pace: Erdogan valuta elezioni anticipate

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Sultano turco, Recep Tayyip, approfitta dello sconvolgimento geopolitico causato dal suo omologo americano Donald Trump per riprovare a diventare l’ago della bilancia nelle trattative tra Russia e Ucraina.Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, arriverà ad Ankara il 24 Febbraio per una due giorni nell’ambito del suo tour nella regione. Lavrov incontrerà il ministro degli Esteri turco Akan Fidan e, soprattutto, il presidente. L’altro obiettivo principale della visita è la “questione” siriana, dopo la cacciata del dittatore Bashar Assad, sostenuto dal Cremlino e combattuto da Ankara che ha finanziato e appoggiato le milizie islamiche ribelli fin dall’inizio del conflitto siriano nel 2011.Prosegue anche l’operazione curda per un potenziale processo ditransnazionale.