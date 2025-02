Ilgiorno.it - Tumore al pancreas e aspettative di vita: allo Ieo di Milano si sperimentano due nuove terapie

, 21 febbraio 2025 – Il cancro alè una delle patologie tumorali più letali. Ora l’Istituto europeo di oncologia, lo Ieo di, accende "una nuova speranza di cura per ildelgrazie a duesperimentali con farmaci innovativi". La comunicazione arriva dagli uffici dell’Irccs fondato da Umberto Veronesi, "primo centro in Europa ad aver avviato lo studio clinico RASolute 302 con un nuovo farmaco diretto a una specifica alterazione molto frequente neldel, per la quale finora non c'era alcuna terapia mirata".- 27/06/05 - LABORATORIO IEO DI RICERCA DELL ISTITUTO ONCOLOGICO EUROPEO DI VIA RIPAMONTI - FOTO MARMORINO/NEWPRESS PER MINOTTI / GALLIANI / NERI / CAZZULANI Inoltre, in Ieo "a giorni sarà attivo lo studio Prism-1 che valuterà l'efficacia dell'aggiunta di un nuovo farmaco a bersaglio molecolare, il quemliclustat, alla chemioterapia standard".