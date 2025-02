Noinotizie.it - Tulipark a Bari e da quest’anno a Ginosa Marina Inaugurazione prevista a marzo

Di seguito il comunicato:L’undicesima edizione del B2B di promozione del turismo del sud Italia che si svolgerà ain Fiera del Levante nelle giornate del 26-27-28 febbraio sarà la vetrina internazionale per il lancio dell’originale iniziativa turistica 2025 del. Dopo il grande successo dello scorso anno, gli organizzatori del noto parco a tema Paesi Bassi, hanno raddoppiato l’offerta attraverso l’ampliamento del parco di.L’di un nuovo parco in Puglia inoltre contribuirà a rendere più fluido il flusso dei visitatori verso le aree più vicine alla propria residenza. Nel capoluogo pugliese, l’intera area sita ai piedi dello stadio San Nicola diin Str. Torremassimo Chiurla s.n.c., ha triplicato la sua capacità ricettiva ampliando gli spazi dedicati al relax, pic-nic, souvenir e laboratori, rispettando i canoni di un ambiente naturale rivisitato in un concept architettonico moderno capace di soddisfare criteri di funzionalità e cura.