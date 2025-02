Justcalcio.com - TS – Tegola Conte, altro infortunio per il Napoli: out nella sfida all’Inter

2025-02-21 12:30:00 Arrivano conferme da TS:Nuovi problemi in casaa due giorni dalladel Sinigaglia contro il Como. Gli azzurri stanno fronteggiando una vera e propria emergenza infortuni sulle fasce dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia a gennaio. Oltre a David Neres, nelle ultime ore Antonioha perso infatti anche Pasquale Mazzocchi che è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare durante l’ultimo allenamento della squadra capolista in Serie A.perde anche Mazzocchi: i tempi di recuperoQuesto il report ufficiale del, che ha comunicato l’del classe 1995: “Nel corso dell’allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.