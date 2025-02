Lanotiziagiornale.it - “Truppe Nato per difendere Kiev”, no di Putin alla sparata di Starmer

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo giorni di vertici europei di dubbia utilità, in cui non si è andati oltre – pur tra mille distinguo – l’ipotesi di un futuro invio diin Ucraina per vegliare sull’eventuale pace, è arrivato lo stop di Mosca, che non vuole sentir parlare di forzenel proprio cortile di casa.A far detonare questo ennesimo scontro di vedute tra l’Unione Europea di Ursula von der Leyen e il Regno Unito di Keirda un lato, e la Russia di Vladimirdall’altro, è stata un’indiscrezione del quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui il primo ministro inglese presenterà a Donald Trump, durante una visita a Washington prevista per la prossima settimana, un piano di pace che prevede l’invio di 30.000, in parte europee e in parte statunitensi, in Ucraina per garantire l’attuazione di un eventuale cessate il fuoco mediato dagli USA.