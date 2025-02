Ilgiorno.it - Truppe francesi e imperiali in campo: a Pavia rivive la Battaglia del 1525, e per tre giorni la città torna al Medio Evo

, 21 febbraio 2025 – Il parco del castello di Mirabello da oggial. Si apre, infatti, il fine settimana dedicato alla grande rievocazione storica in occasione del cinquecentenario delladi, che è stata combattuta il 24 febbraio fra lecapitanate da Francesco I e quelledi Carlo V e che ha segnato la storia d’Europa con la vittoria di quest’ultimo. Il primo grande scontro in cui le armi da fuoco furono decisive per l’esito finale e che aprì un nuovo capitolo nelle vicende dell’Italia e del Vecchio continente. Momento principale e unico nel suo genere, sarà la fedele ricostruzione della, che vedrà impegnati per due ore quasi 600 rievocatori in costume di 54 compagnie storiche provenienti da Europa e Usa. Oggi alle 14 sarà presentato al pubblico l’accampamento con circa 120 tende storiche che farannore le atmosfere del tempo.