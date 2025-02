Laprimapagina.it - Trump: Zelensky non è essenziale per i negoziati di pace

Secondo Donald, la presenza del presidente ucraino Volodymyrnon è indispensabile nei colloqui per porre fine alla guerra con la Russia. “Se devo essere onesto, non penso sia importante che partecipi agli incontri. Quandoha detto di non essere stato invitato, è perché non era una priorità, visto che finora ha fatto un cattivo lavoro nel negoziare”, ha dichiarato il ex presidente statunitense in un’intervista a Fox Radio, come riportato dall’agenzia Bloomberg.