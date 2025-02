Quotidiano.net - Trump visto da Kiev: “Compatta il nostro popolo, Europa ultima speranza”

Roma, 21 febbraio 2025 – “Qualche giorno fa ho letto che Donaldimputa agli ucraini lo scoppio della guerra. Io ricordo bene quel giorno, il 24 febbraio 2022. Mi ero svegliata di buonumore, avevo pianificato le ore successive. In un attimo quella vita, la mia vita, è stata spazzata via. E il presidente degli Stati Uniti dà la colpa a noi”. Nataliia Kavetska è incredula, arrabbiata. Disperata. Ha 35 anni, e dopo otto mesi da rifugiata in Italia, ha deciso di tornare a, dove lavora come consigliera per il Ministero delle Politiche Sociali dell’Ucraina, gestisce progetti a sostegno dei militari e delle loro famiglie. Kavetska, come descriverebbe il suo Paese dopo tre anni di guerra? “Non è facile rispondere. Non trovo parole per descrivere l’atmosfera pesante che si respira. La mattina ci alziamo provando a vivere le nostre vite, e quando cala il buio tornano gli incubi e i bombardamenti.