Trump snobba ancora Zelensky | Non serve includerlo nei negoziati di pace E Musk rilancia | Si nutre dei cadaveri dei suoi soldati

Secondo Donald, non c’è alcun bisogno che il presidente ucraino Volodymyrpartecipi aiper mettere fine alla guerra con la Russia. «Se devo essere onesto, non penso sia importante agli incontri», ha detto il presidente americano in un’intervista a Fox Radio. «Quandoha detto che non è stato invitato all’incontro», ha aggiunto, è perché semplicemente «non era una priorità, visto che ha fatto un cattivo lavoro finora nel negoziare». A dare man forte all’inquilino della Casa Bianca è il suo stretto alleato Elon, che su X scrive: «Il presidenteha ragione a ignoraree a decidere per laindipendentemente dalla disgustosa e massiccia macchina per la corruzione del presidente ucraino che sideidei».«A brevissimo» la firma diper l’accordo sui mineraliLe parole diarrivano proprio nel giorno in cui il New York Post, giornale americano conservatore, rivela che la Casa Bianca starebbe facendo pressing per rinnovare la leadership ucraina e costringerea fare un passo indietro, magari spedendolo addirittura in esilio in Francia.