Ilfattoquotidiano.it - Trump si autoproclama re e blocca i pedaggi antismog a Manhattan. Così punta al pieno controllo federale di New York e Washington

L’account ufficiale della Casa Bianca posta una falsa copertina di Time (ribattezzato) che ritrae il presidente con la corona d’oro dei sovrani in testa e unavintage con l’Empire State Building e il Chrysler di sfondo. Donaldsisui social ‘re di New‘ ed entra a gamba tesa nella polemica sulo su auto e camion che entrano a sud della 59esima strada, l’area dell’isola più congestionata e quella dove si innalzano i suoi grattacieli. “La tassa sul traffico (introdotta il 5 gennaio, ndr) è morta. Lunga vita al re”, ha proclamato su Truth. Il tutto dopo aver dichiarato sempre via social – evocando una frase attribuita a Napoleone Bonaparte e mettendo in discussione un principio fondamentale della rule of law – che “chi salva il suo Paese non viola alcuna legge”.