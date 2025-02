Trump | ottimo dialogo con Putinno Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.45 "Ho avuto ottimi colloqui con Putin. E non ho avuto colloqui altrettanto buoni con l'Ucraina". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti,, incontrando un gruppo di governatori Usa alla Casa Bianca.è tornato alla carica contro il leader dell'Ucraina, Zelensky, giudicando la sua presenza "non importante" per dei negoziati con la Russia poiché "non ha alcuna carta in mano".La Casa Bianca si aspetta di firmare un accordo sui minerali concome parte degli sforzi di concludere la guerra in Ucraina.