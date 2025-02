Iltempo.it - Trump fa saltare il campo largo italiano. Conte il filo Putin imbarazza Schlein

À la guerre comme à la guerre, basta con inutili mediazioni che riportano al punto di partenza. Così i "droni" 5 Stelle decollano in direzione Nazareno con un'unica missione: stanare la sua "pavida" inquilina, la segretaria barricata sotto le macerie, nella speranza di passare inosservata, anche stavolta. Il comandante di Volturara Appula, l'implacabile, ha studiato una strategia win-win: premere sulla politica internazionale per terremotare l'alleato. Se Ellysi differenzia, sarà la prova definitiva che il "" è pura archeologia, se la minoranza dem sbatte la porta, lei può restare, ma solo accettando di farsi dettare la linea da Giuseppe. In entrambi i casi, il leader M5S ci guadagna: o si torna al liberi tutti, con il Movimento 5 Stelle che recupera centralità a tutto, o Elly diventala gregaria di un partitino di sinistra, lasciandogli il comando dell'opposizione.