Agi.it - Trump è la 'faglia' tra Pd e M5s. Calenda: "Noi mai più con Conte"

Leggi su Agi.it

AGI - Al di là del posizionamento sull'Ucraina, al di là del 'plauso' per le parole disu Kiev, al di là delle fughe in avanti sulle piazze, "l'avversario da battere rimane Giorgia Meloni". È sulla premier, più che sul potenziale alleato M5s, che i vertici del Nazareno invitano a tenere i fari accesi. Questa la linea che filtra dopo il 'plauso' di Giuseppea Donaldper avere "smascherato la propaganda bellicista dell'Occiedente" sull'Ucraina. Aspirazioni all'unità dei vertici Pd che si scontrano con l'aperta ostilità dei centristi dem - e non solo - nei confronti dei Cinque Stelle. "È stato un errore scommettere sulla vittoria militare di Kiev contro Putin e la Russia", dice. Un errore che ha portato a una "folle escalation militare". Posizione opposta quella dei dem, mai arretrati dalla linea di sostegno al popolo ucraino e dello sforzo di aprire un canale diplomatico, a guida europea, per arrivare a "una pace giusta".