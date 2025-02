Ilfoglio.it - Trump (di nuovo) come Joker contro i "comici modesti"

C’è un vecchio fumetto di Batman (A Hairpin, a Hoe, a Hacksaw, a Hole In the Ground 1949) in cui, infastidito dal successo radiofonico e televisivo diche considera mediocri (“Ridono di un dilettante! Ha-ha! Gli darò io una bella lezione sulle risate!”), elabora il suo piano di vendetta: “Diventerò il comico più famoso e più ricco del paese, oltre che la star della malavita”. È una storia importante, perché è qui cheintravede la sua vera vocazione: non sarà più un comune gangster in costume da buffone, ma un comico disposto a mettere tutto, anche il crimine, al servizio della risata. Non ho potuto fare a meno di ripensarci, l’altro ieri, davanti alla tirata di Donaldsu XVolodymyr Zelensky, una lista di improperi ignobili che aveva in cima lo stesso insulto lanciato daal suo rivale radiofonico: a modestly successfuldian.