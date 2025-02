Secoloditalia.it - Trump avverte ancora Zelensky: “Non è necessaria la sua presenza alle trattative di pace, è un ostacolo”

Il Donalddi giornata non cambia i toni sulla leadership ucraina. Il presidente Usa non ritiene essenziale ladel presidente ucraino Volodymyrai negoziati volti a porre fine alla guerra della Russia in Ucraina. “Non credo che sia molto importante la suaagli incontri”, ha dichiaratoin un’intervista a Fox News.: “E’ lì da tre anni.”“È lì da tre anni. Rende molto difficile fare accordi”. Anche la Polonia esorta“alla calma” nel pieno delle tensioni tra Kiev e Washigton e degli attacchi personali di Donaldal presidente Ucraino. Dopo un colloquio telefonico con, il presidente polacco Andrzej Duda ha scritto su X di aver esortato il leader ucraino “a restare impegnato a una cooperazione calma e costruttiva com il presidente americano“, esprimendo la convinzione che“sia mosso da un profondo senso di responsabilità per la stabilità e laglobali”.